Murat Ağırel: Bir vakıf aracılığıyla milyonlarca dolar 'hortumlanmış' ve zimmete geçirilmiş

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SGK kayıtlarına göre bu firmanın çalışanı bile yok. THY’den kesilen biletlere yüzde yüz fark koyarak kesilmiş faturalar.

Vakıfta 60 bin TL maaş ile çalışan M.Ç’nin Bodrum Yalıkavak’ta 70 milyon değerinde villa, Ankara’da arsalar ve taşınmazların olduğu tespit edilmiş.

Vakıf yöneticisi Şeref Ateş’in Almanya’da 10 tane dairesinin olduğu ihbar edilmiş.

Bakın dostlar toplam 19 milyon dolar sahte faturadan bahsediyoruz.

Özetle, iddialara bakacak olursak bir vakıf aracılığıyla milyonlarca dolar “hortumlanmış” ve zimmete geçirilmiş. Son dönemde karapara, naylon fatura vb. bu tür iddiaların artmış olması da ayrıca incelenmesi gereken konulardan bir tanesi.

Yunus Emre Vakfı özelinde yaşananlar sadece buz dağının görünen yüzü olabilir. Mutlaka benzer uygulamaları az ya da çok yapan yerler vardır. Devletin denetimini artırıp vatandaşın verdiği vergilere, parasına sahip çıkması gerekir.

Murat Ağırel’in yazısı