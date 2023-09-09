Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: Bilgilerimiz internette dolaşıyor

Müşteri hizmetleri telefon hattının gece yarısı kendi isteği ile kapatıldığını bildiriyor. Böyle bir işlem yapmadığını belirtip hattın açılmasını istiyor. 50 TL hat ücreti açma karşılığında hattı yeniden aktif hale getiriyorlar. Hesabını kontrol etmek için mobil bankacılığa girdiğinde ise banka hesabına giremediğini görüyor. Banka müşteri hizmetlerini arıyor. Banka hesaba bloke konulduğunu en yakın şubeye gitmesi gerektiğini belirtiyor.

Şubeye giden M.İ.D banka ek hesabı limitinin 150 bin TL’ye yükseltildiğini 100 bin TL başka hesaplara gönderildiğini öğreniyor.


Savcılık başvurusu yapılmış ve soruşturma yürüyor.

Bitti mi zannediyorsunuz bitmedi…

Murat Ağırel’in yazısı

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