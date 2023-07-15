Murat Ağırel: Aynı kişiler sıraya giriyordu

15 Temmuz’a cüret eden FETÖ, AKP döneminde var olmadı ancak AKP döneminde devletin kılcal damarlarına kadar bilerek isteyerek yerleştirildiler.

AKP’de herkes “hocaefendi” diye methiyeler diziyor, görevde yükselmenin yolu olarak görüyor ve biat ediyordu. İş insanları işlerinin açılması için kapısında yatıyordu. Toplantılarına tüm bürokratlar gidiyor ve biat ediyordu.

Bizler uyarınca kumpaslar kurdular. Devlet yetkilileri uyarınca türlü iftiralarla emekli edildi, sürgün edildi. Sonra dediğimize geldiler. Peki akıllandılar mı? Hayır. Bunun örneklerini canlı canlı izliyoruz.

Menzil cemaati şeyhi Abdulbaki Erol öldü. Cenazesi çakarlı arabalar eşliğinde Adıyaman’a götürüldü.

Cenaze günü ise on binlerce kişi cemaat ismini veren Menzil’deydi. Cumhurbaşkanı yardımcısı, eski sağlık bakanı, bürokratlar, siyasi parti liderleri taziye ziyaretleri ve mesajları için sıraya girdi.

FETÖ lideri de zamanında rahatsızlık geçirdiğinde aynı kişiler geçmiş olsun sırasına giriyor, cemaat de gazetelere teşekkür ilanı yayımlıyordu. Akıllanmadık.

Murat Ağırel’in yazısı