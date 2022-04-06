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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: Altılı ittifakın en zayıf halkası Ali Babacan


Bu sözler tesadüf değil. Son dönemlerde duymaya başladığımız, “Eşit yurttaşlık, tüm KHK’lıları görevlerine iade edeceğiz, Ergenekon ve Balyoz davalarını yeniden başlatacağız” gibi söylemlerin bir yerlere mesaj verildiği düşüncesi netleşmeye başladı. “Eşit yurttaşlık” dediğiniz şey Soros propagandasıdır. Anayasal olarak zaten eşitiz. Mesele bunu uygulamakta. Başka yazıda bunu da tartışacağız.

Ancak bu açıklamalar gösteriyor ki 6’lı ittifakın en zayıf halkası Ali Babacan’dır.


Ahmet Davutoğlu bile değildir. Çünkü Davutoğlu bir intikam güdüyor. Alaşağı edilmesinin hesabını sormak istiyor.

Ali Babacan’ın Abdullah Gül’ün temsilcisi olduğu iddiaları dillendirilirken yaptığı açıklamalar ile sürekli suyu bulandırma çabası ise bana dikkat çekici geliyor.

Murat Ağırel’in yazısı

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