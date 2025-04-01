Murat Ağırel: AKP'nin İstanbul'u yönettiği döneme dair öyle yolsuzluklar olduğu iddia ediliyor ki, ağzınız açık kalır

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Çabuk unutuyoruz. Bugün İmamoğlu’nun içi boş bırakılan soruşturma dosyasının yanında AKP’nin İstanbul’u yönettiği döneme dair öyle yolsuzluklar olduğu iddia ediliyor ki ağzınız açık kalır. Ha bu arada yolsuzluğu kim yapıyorsa o, bu demeden şu parti, bu parti demeden o kişi, bu kişi demeden üzerine gidelim. Bakın daha önce hepsini İnkılap Kitabevi’nden çıkan ilk kitabım Şaki’de sayfalarca yazmıştım. Arnavutköy Belediyesi yapılmamış organizasyonları yapılmış gibi gösterdi. Ne oldu koca bir hiç.

Mesela AKP döneminde (2018/459917 ihale numarası) 26.5 milyon TL bedel ile İstanbul Dijital Medya AŞ işi aldı. İçeriğinde web sitesi yapım işi, video hazırlanma, web TV video işi, bakım onarım vs. toplam 15 kalem iş var. Ben demiyorum işin sözleşmesi diyor. Girip EKAP’tan kontrol edebilirsiniz. Peki, bu işi İstanbul Dijital Medya AŞ kendisi mi yapıyor? Hayır. Alt taşeronlar kullanıyor. İBB çalışanı bir kişi iki şirket kurup düzenledikleri ihalelere girip iş alıyor ya da alınan ihalelerin alt taşeronluğunu yapıyordu. Daha çok böyle alt taşeron vardı. Kendileri çalıp kendileri söylüyorlardı. Şimdi İmamoğlu’nun dosyasında böyle ilişkiler olduğunu düşünsenize. Yandaş kanallar ortalığı ayağa kaldırıyordu. Peki ya uçuk fiyata verilen diğer ihaleler?

Böyle onlarcasını yazdım. Fakat AKP döneminde çark kurulmuş herkes ölü taklidi yapıyordu. Bizlerin de ölü taklidi yapılması isteniyordu. Milyonlarca liralık ihaleler “Sen, ben, bizim oğlan” dedikleri isimlere peşkeş çekiliyordu. O zaman bir tane cesur delikanlı çıkıp da “Ya siz hayırdır” diyemiyordu. Milletin parası çarçur ediliyor kimsenin gıkı çıkmıyordu. Hem yalan söylendi hem de bu düzenin sürmesi için adalet çiğnendi. Sadece dün değil bugün bile dönüp o dönemdeki ihaleleri, ihaleleri alanlarla belediye personelleri arasındaki ilişkileri incelemeye kimsenin cesareti yok.

Murat Ağırel’in yazısı