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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: AKP’li belediye iktidarın tüm uyarılarına rağmen döviz biriktirmiş

Gelir kaleminin adını da “Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları”  koymuşlar.

Yani AKP’li belediye iktidarın tüm uyarılarına rağmen döviz biriktirmiş yetmemiş bundan da neredeyse üç yıllık faiz gideri kadar para toparlamış.


Ne kadar biliyor musunuz?

535 milyon 339 bin TL…

Yani Belediye döviz stoklamış ve artan döviz kuru ile de ciddi bir kar elde etmiş.

Ne demişti Numan Kurtulmuş “Dövize yatırım yapmak ahlaksızlıktır”, ne demişti Cumhurbaşkanı “Bu bir Kurtuluş Savaşıdır…”

Acaba Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bu açıklamadan sonra ne düşünmüştür?

Murat Ağırel’in yazısı

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