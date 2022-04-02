Murat Ağırel: AKP için iktidar treni kaçtı kaçacak

Ben ekonomist filan değilim. Faizden enflasyondan anlamam. Ama Adanalıyım, yoksulun cebinden, çiftçinin halinden anlarım. Bir şey biliyorsam o da şu; AKP için iktidar treni kaçtı kaçacak. Bu sefer miting meydanından Kuran sallamak da cami bahçesinde nutuk çekmek de pek işe yaramayacak.

Geçmişten gelen neo-liberal alışkanlıklarından dolayı üretim ekonomisine de geçemiyor. İçine girdiği çelişki girdabı yüzünden ANAP’laşacak. Üretim ekonomisini savunamadığı gibi bozduğunu düzeni de geri toplayamıyor.

Binali Yıldırım köy ağasıdır. Anlamış dirlik bozuluyor çiftçiye “ekin, dağı taşı ekin” diye konuşuyor. Mazotu mu düşürdünüz, gübreyi mi dağıttınız nasıl ekecekler.

Çare belli…

Kamu eliyle, arazi zenginlerini dağıtarak, kooperatifçiliği öne çıkararak yepyeni bir üretim ekonomisine geçmemiz şart.

Murat Ağırel’in yazısı