Murat Ağırel: ‘AKP adına karar veren’ yargı düzeni

Mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil. Erdoğan’a siyasi yasak getirilen şiirden bu yana 30 yıldır bir adım ilerlemediğimiz ortaya çıktı. Önceden AKP’liler “yargıdaki vesayeti kaldırdık” diyerek ülkenin başına FETÖ belasını sarmışlardı. Şimdi de yargıda vesayeti kendileri kurarak mahkemelerden politik kararlara imza atıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nde mahkemeler “Türk Milleti adına” karar verir. Ancak şimdi ne yazık ki “AKP adına karar veren” yargı düzeni kuruldu. FETÖ döneminde hukukun örgüt amaçları doğrultusunda nasıl kullanıldığını yaşadık gördük.

Mesele herkese eşit ve adil olması gereken hukukun siyasi bir aparat olarak kullanılması, yargının bağımsızlığı meselesidir.

Murat Ağırel’in yazısı