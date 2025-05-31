Murat Ağırel: Adalet sarayları adaletsizlik hikayelerinin yazıldığı yerler haline geldi

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Yer: Ankara Adliyesi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara başsavcısının bilgisi ve talimatı doğrultusunda Ankara Savcılığı’nda görevli bir savcının kâtibinin başrolde olduğu “FETÖ borsası” çetesine operasyon yaptı. Şikâyet üzerine başlayan bir soruşturmada, adliyede görevli bir savcının kâtibi ile FETÖ’den yargılanan ve yurtdışında firari olan bir avukatın işbirliğinden bahsediliyor.

Savcı kâtibinin, para karşılığı kişiler hakkında sorgulama yapıp, hakkında soruşturma olan kişiler hakkında para karşılığında ‘takipsizlik’ veya ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı gibi kararlar düzenlediği ve dosya kapattığı belirleniyor. Hatta terör soruşturması nedeniyle mal varlığı üzerinde tedbir bulunan bir kişinin tedbir kararının da kaldırıldığı beyanlar arasında yer alıyor.

Bir ülkede yargı sistemi eğer bu kadar sık konuşuluyorsa bu bir işleyiş değil, bozuluş alametidir. Çünkü gerçek bir hukuk devletinde yargı görünmezdir; kararlarıyla adaleti sağlar, kendi varlığıyla değil, işleviyle hissedilir. Ama bugün durum tam tersi.

Adalet sarayları artık adaletsizlik hikâyelerinin yazıldığı yerler haline geldi. Bazı sanıklar servetleri sayesinde dosyadan çıkarken, diğerleri sadece soyadları ya da düşünceleri yüzünden tutuklu. Bu tablo toplumda ‘adaletin satın alınabileceği’ gibi son derece tehlikeli bir algı yaratıyor.

Murat Ağırel’in yazısı