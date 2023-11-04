Murat Ağırel: 50 bin TL’lik biletler

Halk TV’de “Kayda Geçsin” programında yeni bir dosyayı anlattım. Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı yayına bağlandı ve sorularımızı yanıtladı. Sormaya devam edelim.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig’de oynayan bir futbol kulübü. Kulüp Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı gözüküyor ama onursal başkanı Fevzi İlhanlı.

Konumuz aslında kaynağı belirsiz para ve hızlı zenginleşmeydi. Gökhan Çıra ve eski eşi Selin Ciğerci hakkında birtakım iddialar söz konusu oldu. Araştırmaya başladım. İddialardan birisi TFF 1. Lig’de oynayan bir kulüp ve ismi geçen kişilerden Gökhan Çıra arasındaki ticari bağdı. Diğeri ise kulüp başkanı İlhanlı’nın Bulgaristan’da bir sanal bahis sitesine hissedar olması. Hissedar olduğu iddia edilen bahis sitesinin adı Betsat. “Bulgaristan” ayrıntısını aklınızda tutmanızı rica edeceğim.

Murat Ağırel’in yazısı