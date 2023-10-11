Mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail’e ulaştı

İsrail ordusu, mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail’e ulaştığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv-Temsili)

İsrail ordusu, konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, mühimmat taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü’ne iniş yaptığı kaydedildi.

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The first plane carrying U.S. armaments has since arrived at the Nevatim Airbase in southern Israel this evening.



The cooperation between our militaries is a key part of ensuring regional security and stability in times of war. — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 8 Ekim’de yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın başlattığı saldırılarda İsrail’e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz’e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz’e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.