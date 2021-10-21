Muharrem Sarıkaya: Tezkerenin süresinin iki yıla çıkarılması, seçim beklentisini daha da tetikledi

Geçmişte 6 ayda bir, sonrasında yılda bir uzatılan tezkere süresi bu kez iki yıla çıkarılmak isteniyor…

Bu durum TBMM kulisinde bir süredir devam eden 2022 Kasımında seçim beklentisini daha da tetikledi.

Özellikle CHP’de bu beklentiyi daha yükseltmiş…

Öngörüleri ve buna dayalı gerekçeleri de “Tezkere her yıl 30 Ekim’de uzatılıyor. Hükümet Kasım 2022’de seçimi hedeflediği için gelecek 30 Ekim’de TBMM’nin sandık tatilinde olacağını varsayarak iki yıl istemiş olabilir…”

Bu aşamada Cumhur İttifakı bileşenlerinin her aşamada seçimin zamanında yapılacağını kayda geçirdiğinin altını çizmeliyim…

Tezkere’nin dikkat çeken bir diğer bölümü Fırat’ın batısına yönelik bir ifade yer almazken, İdlib vurgusu öne çıkıyor.

Ayrıca, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi” için de izin isteniyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı