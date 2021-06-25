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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Sanal eğitimin, gerçek sınavında dökülenlerin kim olacağını tahmin etmek zor değil

Malatya’da bir öğretmenin oğlu iken devlet okullarında yetişmiş, Türkiye’nin en iyi üniversitesini kazanmış, Başbakan, Cumhurbaşkanı olmuş Turgut Özal veya Isparta’da devlet okullarında okuyup, yine Türkiye’nin en iyi üniversitesini kazanıp gelen, Başbakan, Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel’in yaşam öykülerine bakıldığında bunun ne anlama geldiği görülür.

Eğitimin onlara sağladığı fırsat eşitliğini bugün bulmak kolay değil.


Buna bir de pandeminin getirdiği yük bindiğinde çok daha ağır doğuracağı açık.

Yaratacağı etkiyi ise ancak gelecek on yıllarda göreceğiz…

Birçok zeki çocuğun, eğitimini alamadığı için üniversitelerden uzak kalması bir yana, Anadolu’da bir kuşağın iyi bir üniversitede eğitim almasının önüne geçecek.

Anadolu’da gençler rol modellerini kaybedecek, kentli olmanın avantajını kullanan toplumu öne çıkaracak…

Nasıl ki LGS’de çıkmayacak denilen matematik soruları çıktıysa, burada da görülmeyen dersin soruları gelecek.

Sanal eğitimin, gerçek sınavında dökülenlerin kim olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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