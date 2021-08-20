Muharrem Sarıkaya: Olumsuz algı patlaması yaşanıyor

İki gün süresince Muğla ve civarında yanan orman bölgelerini gezdim, köylerde yaşam sürenlerle sohbet ettim.

İki gün süresince gördüklerimden çıkardığım şu ki, en az 3 yıl bu alanda kimse çivi çakamaz.

En masumane nedenle çivi çakmaya, aymaz şekilde TOKİ konutu yapmaya kalkan karşısında ciddi tepki bulur…

Biriken bütün öfkesini yapanın üzerine boşaltmakla kalmaz, ömür boyu unutamayacağı bir dersi de verir.

Başta da belirttiğim gibi, öfkeyi dolduran olumsuz algı patlaması yaşanıyor.

En kötü zamanında kendisine koşacağına inandığı, sırtını dayadığı devletine olan bağı ve güvenini ciddi oranda etkilemiş.

O nedenle yanan alanlar, 2006’da olduğu gibi birilerinin aklından inşaat düşüncesini canlandırabilir.

Bunun adımını bırakın atmayı, teşebbüs eden hayatında görmedikleriyle karşılaşır.

Bu alana bina değil, devletine güveni inşa edecek adımlar gerekiyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı