Muharrem Sarıkaya: Muhalefet önemli bir açılım için kolları sıvamış

Bütün bunlardan yola çıkarak sokaktaki bir kişiye “oyunu hangi kıstasa göre verirsin” deseler, sanırım birinci sıraya “ekonomiyi iyi noktaya getirecek kadrolar” yanıtını verir…

Kamuoyu araştırma sonuçlarında bunu gören muhalefet de önemli bir açılım için kolları sıvamış.

CHP’den aktarıldığına göre, fikir de geçen hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyareti sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelmiş.

“Ekonomi kadrolarının bir araya gelip ortak bir öneri paketi çıkarmaları” konusunda görüş birliğine varılmış.

Nasıl ki 6 partinin hukukçu kadrolarının parlamenter demokratik sistemin yapı taşlarını döşemek için her salı TBMM’de buluşmasına benzer şekilde, ekonomi kadrolarının da buluşmasına karar verilmiş.

Bu toplantıların sonrasında kamuoyunun karşısına çıkıp, ekonomide yapılması gerekenlere ilişkin görüş açıklamaları karara bağlanmış.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı