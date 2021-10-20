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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: MHP, Kocabey’den boşalan üyelik için aday gösterecek mi?

Kocabey’in yakın çevresine aktardığına göre MHP lideri görüşmeleri sırasında istifa talebinin kesinlikle kendisi, aldığı karar veya ailesinin bir ferdi ile ilgili olmadığını özellikle kayda geçirmiş.

Dolayısıyla bugüne kadar ileri sürülen iddialarla ilgili bir durumun olmadığı açık.


Zaten o iddialar seçim öncesi de gündeme gelmiş ve MHP bu iddiaları ciddiye almamıştı.

Dolayısıyla ne MHP’de ne de yakın çevrelerinden hiç kimse istifaya konu olan gerekçeye ilişkin tek kelime bilmiyor.

Kocabey de bu konuda yakın çevresi de dahil kimseye herhangi bir açıklama yapmıyor, “Genel Başkanım ile istişaremiz sonucu istifa ettim” demekle yetiniyor…

Ancak HSK Kanunu gereği istifa edenin yerine bir atamanın da yapılması gerekiyor.

Soru da burada başlıyor…

MHP Kocabey’den boşalan üyelik için bir avukat öğretim üyesine desteğini verecek mi?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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