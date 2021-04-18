Muharrem Sarıkaya: Kıbrıs fırtınası

KARADENİZ’e odaklandığımız şu günlerde asıl fırtınanın güneyde, Kıbrıs’tan patlayacağı üzerinde toplanan bulutlardan belli…

Suriye meselesinin Akdeniz’e taşıdığı bulanıklığa şimdi bir de Kıbrıs eklenmek istiyor.

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Bu da ister istemez Ege ve Karadeniz’in de beraberinde çok daha hareketleneceğini gösteriyor.

Anlaşılan o ki Cenevre’deki gayrı resmi toplantıda Türkiye’ye tek devletli yapı ve Maraş konusunda ciddi baskı olacak.

Bu konuda Ankara’nın tutumu bundan böyle ABD ve AB ile ilişkilerinin de yol haritasını belirleyecek.

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Genel kanaat Ankara’nın iki devlet önerisi ile masaya oturup, ara modelde uzlaşacağı görüşünde buluştu.

Böyle bir sistem Rumlar tarafından kabul görür mü, konfederasyon Kıbrıs’ta işler mi bütün bunların yanıtı ancak Cenevre’de ortaya çıkacak.

Yoksa ciddi bir fırtınanın aslında güneyden geldiğine tanıklık edeceğiz…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı