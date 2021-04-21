Muharrem Sarıkaya: Güney Afrika mutasyonu gizlice yayılırsa, aşının etkisini de kıracak

Prof. Dr. Hakan Savlı ve Doç. Dr. Naci Çine, bu yılın ilk çeyreğinde 56 kişiden elde ettikleri RNA önekleri üzerinden ‘tüm gen yeni kuşak dizi analizi’ yapmış…

Yani, kişilerden aldıkları RNA moleküllerinin her bir parçasını aynı anda ve uyum içinde, paralel olarak işlemiş.

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Elde edilen haritada 243 farklı mutasyona rastlamış.

Araştırmayı yapan iki bilim insanının şu cümlesi dikkat çekici:

“Bileşik mutasyonlar halinde evrimleşen bir virüs yapısı ile karşı karşıya olduğumuz izlenmektedir.”

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Daha ilerisi PCR testlerinde İngiltere mutasyonları olarak tanımlanmış olguları dizi analizine tabi tuttuklarında örneklerin aslında Güney Afrika mutasyonu taşıdığını görmüşler.

Birçok bilim insanının “en çok korktuğumuz mutant” dedikleri Güney Afrika mutasyonu eğer gizli bir şekilde yayılırsa, aşının etkisini de ciddi oranda kıracağı bugünden görülüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı