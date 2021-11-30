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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri bir isim söz konusu olmayacak

Geçen hafta ziyaret ettiği CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener ile de konuyu ele aldıklarını belirterek, “Apolitik bir kimlik olmaması konusunda hemfikiriz” dedi.

Benzer bir yaklaşımı yayın sırasında da tekrar etti.


Bu da gösteriyor ki eğer bir aday söz konusu olacaksa bu kişi kesinlikle politikanın içinden biri olacak.

Kılıçdaroğlu da kriterleri belirlerken bunu siyaset ve devlet tecrübesi olacağını belirterek dile getirmişti.

Bu da gösteriyor ki CHP-MHP’nin aday ittifakı döneminde yapıldığı gibi, siyasetin dışından, Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri bir isim söz konusu olmayacak…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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