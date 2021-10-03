Muharrem Sarıkaya: Daraltılmış bölge sistemine MHP milletvekilleri sıcak değil

Örneğin seçim bölgelerinin yeniden düzenlenerek daraltılmış bölge sistemine geçilmesi konusu. AK Parti daha önce her bir bölgenin bir milletvekilinden oluşacağı dar bölgeyi istedi, olmayacağını görünce 5 milletvekiline bir bölge düşecek şekilde seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesini istedi. Bu konuda içinden de tepkiler gelince bu kez sayısını 7 milletvekiline yükseltti; ancak MHP bunu kabul etmedi. Bir sonrakinde sayıyı 10 milletvekiline çıkardı.

Ancak, MHP yönetimi bir yana, konuştuğum MHP milletvekillerinin hiçbiri böyle bir düzenlemeye sıcak değil. Neden de açık…

Böyle bir sisteme gidilirse MHP belki 7 milletvekili ancak çıkarabilir. O da ittifakın getirisi nedeniyle…

Hatta Türkiye genelinde sıfır çekme durumuyla yüz yüze de kalabilir. Neden de hem ittifaklara imkan tanıyan yeni sistem hem de daraltılmış bölgenin sadece büyük partilere fayda getiren durumundan kaynaklanıyor.

Örnek vermem gerekirse…

Bugün İstanbul üç bölgeden oluşuyor. Bir bölge 28, diğer iki bölge de 35 milletvekili çıkarıyor. Dolayısıyla her %2,8 oya bir milletvekili düşüyor; bu da MHP’nin bir bölgeden üç, diğer iki bölgeden de ikişer olmak üzere toplam 7 milletvekili çıkarmasını sağladı. Ancak 7 veya 10 milletvekili ile sınırlı 12-15 arası bölgeye bölmesi durumunda ise MHP’nin milletvekili çıkarmasının olanağı yok. Çünkü bu durumda %14,3 oya bir vekil düşüyor. Bırakın İstanbul’u İzmir ve Ankara’da da sıkıntıya sokuyor…

Daraltılmış bölge MHP’nin İzmir’de sıfır çekmesine yol açarken, Ankara’da da bir milletvekiline düşürüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı