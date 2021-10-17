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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: CHP bir yandan seçim propagandası yürütürken bir yandan genel başkanın kim olacağıyla uğraşır mı?

Peki Kılıçdaroğlu aday olur mu? Bu soruya bugüne kadar net bir yanıtı olmadı. Çevresindekilerin niyetinin ötesinde olup olmayacağına yönelik bir söylemine tanık olan da yok. Herkes niyetini dile getiriyor…

Var sayılım ki aday oldu… Bu durumda daha önce Muharrem İnce’nin adaylık sürecindeki ilkelerin devreye girmesi gerekiyor.


45 GÜNDE KURULTAY

Yani parti rozetini çıkarıp, siyasi kimliğinden uzaklaşması lazım. Bu da adaylığının ilanından itibaren Genel Başkanlık koltuğunu bırakması demek. Bu da sandıktan önceki en az iki ay…

Sorun da burada başlıyor…

Çünkü CHP Parti Tüzüğü ve Parti İçi Yönetmeliği (Madde 13) Genel Başkanlığın boşalması halinde nasıl yol izleneceğini net ortaya koyuyor:

“Genel Başkanlık boşaldığında, Parti Meclisi, yeni genel başkanı seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisinde belirlenen Genel Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür…”

Dikkat edilirse en geç 45 gün şartını getiriyor… Böyle bir durumda CHP bir yandan seçim propaganda sürecini yönetirken, diğer yandan kendi iç meselesi, Genel Başkan’ın kim olacağına ilişkin kongre süreciyle uğraşır mı?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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