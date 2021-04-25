Muharrem Sarıkaya: Yol belli, kademeli kapanma ve kademeli çalışma

(Bilim Kurulu toplantısında) Önemli olanın artış hızı değil, artıştaki rakam olduğuna vurgu yapılmış ve bunun önüne geçilmesi için öncelikle toplu taşım araçlarındaki yığılmanın önüne geçilmesi gerektiğinin altı çizilmiş.

Anladığım o ki hükümete de kademeli çalışmaya geçilmesi yönünde bir tavsiyede bulunulmuş…

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Ancak ağır hasta sayısının 3 binin üzerine çıktığı, günlük ölen sayısının da son bir hafta içinde 2 bin 500’ü aştığı dikkate alınırsa aslında ülkede ciddi bir kırımın olduğu gerçeği duruyor.

Dolayısıyla Şili gibi olmamanın önünde tek yol var o da İsrail örneği…

Kabul edelim ki Türkiye vatandaşını aşıya kavuşturan ülkeler arasında önemli bir yerde; bunun heba olmaması için yol belli.

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Kademeli kapanma ve çalışma aşamasına geçilmesi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı