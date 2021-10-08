Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Bırakın okulları kapatmayı, sınıfları karantinaya almaya gerek yok görüşü hakim

SAĞLIK Bakanlığı’nın son verileri de göstermiş ki 12 yaş altında koronavirüs etkisi yok denecek boyutta.

Hatta vaka sayıları, hastaneye yatış oranları ve aşısını yaptırmış ailelerine etkileri açısından bakıldığında durumun hiç de korkulan gibi olmadığı ortaya çıkmış.


Aktarıldığına göre, koronavirüsün 12 yaş altında yarattığı olumsuzluk oranı gribin oldukça gerisinde.

Dolayısıyla bırakın okulları kapatmayı, sınıfları da karantinaya almaya gerek yok görüşü hakim…

Bir anlamda kitle bağışıklığının sağlanmasının da önünün açılmış olacağına vurgu yapılıyor.

Ailelerde, ebeveynlerde hastaneye yatma veya entübe olma oranları oldukça düşük olduğuna göre çocukların kitle bağışıklığına ulaşmasının bir sakıncasının olmayacağına da vurgu yapılıyor.

Şu cümle ise eldeki veriler sonrası güçlü bir şekilde kayda geçiriliyor:

“12 yaş altındaki çocuklarda görülen vaka sayısı, erişkin aşılıların altında…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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