Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Bildiriye Washington yönetimi öncülük etmiş

Bütün büyükelçiler bir masa etrafında oturup, “Bugün de haydi böyle bir açıklama yapalım” diyemeyeceğine göre böyle bir açıklama yapılması için ilk adımı kim attı?

Bu açıklamanın yarattığı krizi çözen yeni metin nasıl üretildi ve buna kim öncülük etti?


Sorulara yanıt ararken anladım ki konu tek başına AİHM kararı veya serbest bırakılmasına ilişkin aldığı karar değil…

Devam edegelen ve gelecek ay sonundan itibaren daha da artması beklenen gelişmelerin ön adımı…

Krize yol açan ilk açıklamaya imza koyanların bir kesiminin tamamen iyi niyetli tutum içinde yaklaşım gösterdiklerinin de bu aşamada altını çizeyim.

New York Times gazetesinde de yer aldığı gibi bildiriye Washington yönetimi öncülük etmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Prof. Baskın Oran: 10 büyükelçiyi göndermek fantastik, savaşta bile olmaz!

Dış politika uzmanı Prof. Dr. Baskın Oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi talimatı vermesini “Savaşta bile olmaz” diye yorumladı. Oran, büyükelçilerin bağlı bulundukları ülkelerden talimat almadan harekete geçmeyeceklerine vurgu yaptı. 

Dolar rekor seviyeden uzaklaştı

Ankara’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan büyükelçi krizine yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklenti doları rekor seviyeden uzaklaştırdı.