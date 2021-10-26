Muharrem Sarıkaya: Bildiriye Washington yönetimi öncülük etmiş

Bütün büyükelçiler bir masa etrafında oturup, “Bugün de haydi böyle bir açıklama yapalım” diyemeyeceğine göre böyle bir açıklama yapılması için ilk adımı kim attı?

Bu açıklamanın yarattığı krizi çözen yeni metin nasıl üretildi ve buna kim öncülük etti?

Sorulara yanıt ararken anladım ki konu tek başına AİHM kararı veya serbest bırakılmasına ilişkin aldığı karar değil…

Devam edegelen ve gelecek ay sonundan itibaren daha da artması beklenen gelişmelerin ön adımı…

Krize yol açan ilk açıklamaya imza koyanların bir kesiminin tamamen iyi niyetli tutum içinde yaklaşım gösterdiklerinin de bu aşamada altını çizeyim.

New York Times gazetesinde de yer aldığı gibi bildiriye Washington yönetimi öncülük etmiş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı