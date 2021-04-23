Muharrem Sarıkaya: Biden ‘soykırım’ derse ne olur?

Sonuç olarak çok fazla bir şey çıkmaz, sadece uğraştırır…

Peki, Karadeniz’de sıkıntılı süreçlere tanıklık edildiği, Ermenistan ile kanlı bıçaklı olan Azerbaycan ile Türkiye’nin bu denli yakın ilişkisinin yakın olduğu dönemde, Beyaz Saray, NATO müttefiki Türk vatandaşının yüksek tepkisini çekecek adım atar mı?

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Daha önemlisi iki ülke ilişkilerinde, F-35 satışının durması veya CAATSA ile bazı bürokratlara ABD’ye giriş yasağı konulmasından daha ileri anlamı var.

Öncelikle zaten gittikçe bağı zayıflayan Türkiye- ABD ilişkilerinin hangi aşamaya geçeceğini tahmin etmek zor.

Irak ile Ermeni nüfusun yaşadığı Suriye’de durum bugünkünden çok daha farklı yöne evrilir…

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Daha önemlisi Türkiye’de karnını emeği ile doyurmak için gelen 150 bin Ermenistan vatandaşı da ekmeklerinden olur.

Bütün bunların sorumluluğunu Washington yönetimi de düşünecektir…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı