Muhabir Demirören’in ‘Eylem Tok’ telefonunu doğruladı: ‘Baskılara maruz kaldım’

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş, Eylem Tok’un oğlunun ölümlü kazasını haber yapmak istediğini ancak Demirören ailesi tarafından ‘baskılara maruz kaldığını’ söyledi.

Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur 1 Mart’ta İstanbul’da annesine ait araçla emniyet şeridinde duran gruba çarpmış ve Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tok’un oğluyla apar topar önce Mısır’a, buradan da ABD’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyadaki iddialara göre olaydan 15 saat sonra DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Bülent Cihantimür’ün yardımcısını arayıp olayla ilgili bilgi almak istiyor.

Bu telefon görüşmesinden sonra Revna Demirören’in şöförü iddiaya göre peş peşe arıyor ve haberin yayınlanmaması için baskı yapıyor. Altıntaş, emin olmak için 3 Mart’ta şoförü geri arıyor. Daha sonra Revna Demirören ile Altıntaş, şöförün telefonundan görüntülü olarak görüşüyorlar. İddiaya göre Revna Demirören haberin basit bir kaza gibi girilmesini istiyor.

Bugün Rojda Altıntaş sosyal medya hesabı X’teki açıklamasında ses kaydı ve görüntüleri doğruladı. Altıntaş’ın açıklaması şu şekilde:

* Kamuoyunu yakınen ilgilendiren ‘Eylem Tok’ olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşmam ve yayınlamam girişimleri kapsamında bağlı bulunduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım.

Bu noktada aileme yönelik endişelerimden dolayı sekiz hafta boyunca sustum. Görüntüleri ses kayıtları dün gece bizzat kendim paylaştım. Bu noktadan sonra işsiz kalmayı göze alarak vicdanen rahat olsam da geç kaldığım için özür dilerim.

* Genç bir kadın gazeteci olarak korkmadığımı ve gazetecilik faaliyetlerini alternatif yollarla muhakkak devam ettireceğimin altını çiziyorum.

* Konuyla ilgili tüm girişimlerin kim veya hangi çevrelerden gelirse gelsin Avukatım Mehmet Zengin @avmehmetzengin tarafından kayıt altına alınarak hukuki takibi yapılacaktır.