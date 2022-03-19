Muğla’da bir saat içinde üç ayrı evde yangın çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir saat içinde üç ayrı noktada çıkan yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi.

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Patlangıç Mahallesi 346 Sokak’ta, üç katlı binanın ikinci katında bacadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yine aynı mahalledeki Hilmi Döğerli Caddesi’nde üç katlı bir evin birinci katının balkonunda da elektrikli ısıtıcısından yangın çıktı. Yangında evin balkonunda zarar meydana geldi.

Dakikalar sonra Foça Mahallesi Şehit Sezgin Tunca Caddesi’nde yine elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri bir saat içinde çıkan üç yangına da müdahale etti.