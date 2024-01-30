MUBI şubat seçkisinde öne çıkanlar

MUBI şubat seçkisinin öne çıkan filmleri arasında, geçen yıl Oscar’da yarışan ‘Güvenli Bir Yer’, David Lynch’in başyapıtı ‘Mulholland Çıkmazı’ ve yenilenmiş kopyalarıyla seyirciyle buluşan iki Erden Kıral klasiği ‘Hakkari’de Bir Mevsim’ ile ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ yer alıyor.

Özlenen, merak edilen, yeniden izlenmek istenen ve ilk kez sinemaseverlerle buluşacak filmlere ev sahipliği yapan MUBI‘nin şubat ayı seçkisinde öne çıkan filmleri derledik.

Güvenli Bir Yer

Juraj Lerotić, gösterildiği her festivalde büyük yankı uyandıran ilk uzun metrajlı filminde, ailesinin yaşadıklarından yola çıkarak akıl sağlığına dair iz bırakan bir öykü anlatıyor.

Saraybosna Film Festivali’nden en iyi yönetmen dahil beş ödülle dönen ve geçen yıl Hırvatistan’ı Oscar yarışında temsil eden film, 24 saatlik bir süre içerisinde gerçekleşen ve sağlık sisteminden polise pek çok kurumu içine alan bir trajediyi beyazperdeye taşıyor. Filmde, intihar girişiminde bulunan Damir’i korumak isteyen ailesinin onu kendilerince güvenli, şefkat dolu bir yere ulaştırmaya çalışırken hayatlarının kökten değişmesi anlatılıyor.

Düşler, Tutkular ve Suçlar

Başrolleri paylaşan Eva Green, Louis Garrel ve Michael Pitt’in kariyerlerinde bir dönüm noktası teşkil eden film 20’nci yılına özel yenilenmiş kopyasıyla yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Bernardo Bertolucci, Paris’te 68 döneminin çalkantılı atmosferini evin içinde cinsel özgürlüğünü keşfeden üç gencin gözünden anlatırken, bir yandan da sinema tarihine ve Fransız Yeni Dalgası’na saygı duruşunda bulunuyor. Sokaklarda toplumsal değişimin ateşi yanarken bir eve kapanıp bireysel düşleri kovalamayı sorgulayan, cesur ve cüretkâr bir Bernardo Bertolucci filmi.

Mulholland Çıkmazı

Sinemanın gördüğü en özgün zihinlerden David Lynch’in pek çoklarına göre başyapıtı, aynı zamanda 2000’lerin en önemli filmlerinden biri. Freudyen çözümlemelerle dolu, klasik anlamda olay örgüsünün bulunmadığı, zaman ve mekan kavramlarının birbiri içinde kaybolduğu, David Lynch’e özgü bir klasik olan film, rüyalar şehri Los Angeles’ı kapkaranlık bir labirente; Hollywood’u ise bir kâbus mekanına çeviriyor.

Naomi Watts ve Laura Harring’in muhteşem performanslarıyla akıllarda yer edinen film, rüyaların ve gerçekliğin iç içe geçtiği bir hayal perdesini beyazperdeye taşıyor.

Dirlik Düzenlik

Nesimi Yetik’in, Antalya Altın Portakal Festivali’nde üç başrol oyuncusu Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy ve Betül Esener’e Cahide Sonku Ödülü getirmiş olan filmi, farklı yaş gruplarından üç kadının öyküsünü anlatıyor. Erkek figürünün nerdeyse var olmadığı, yaşlı bir kadınla iki yetişkin kızının kendi aralarında kurdukları dünyayı anlatan film, üç kadın arasındaki sevgi-nefret ilişkisini ve duygusal gelgitleri incelikle betimliyor.

Dirlik Düzenlik’in yanı sıra, Yetik’in 2007’de Berlin Film Festivali’nden ödülle dönen kısa filmi ‘Annem Sinema Öğreniyor’ da şubat ayında gösterimde olacak.

Zombilerin Şafağı

İngiliz sinemasının yıldızlarından Edgar Wright’ın ‘Cornetto Üçlemesi’ olarak anılan filmlerinin ilki, korku ve komedi türlerinin en güzel kesişimlerinden birini sunuyor.

Popüler kültür göndermeleri, hınzır mizahı ve hiç bitmeyen bir tempoya sahip kurgusuyla tüm dünyada geniş kitlelere ulaşan filmde, Londra’yı zombilerin bastığı bir senaryoda hayatındaki hiçbir şey yolunda gitmeyen Shaun’un sevdiklerini kurtarmak isterken ortalığı birbirine katması anlatılıyor. Üçlemenin diğer filmi ‘Sıkı Aynasızlar’ da şubat ayında MUBI’ye konuk oluyor.

Aşk ve Gurur

Jane Austen’in ölümsüz klasiği, İngiliz sinemasının günümüzdeki en önemli yönetmenlerinden Joe Wright’ın elinde taze bir bakış kazanıyor.

Dört dalda Oscar adaylığına sahip film, George dönemi İngilteresinde beş kız kardeşin evlilik, aşk ve ahlaki değerleri sorguladığı anları beyazperdeye aktarıyor. Lizzy rolünde kariyerinin en önemli performanslarından birini çıkaran Keira Knightley de 18’nci yüzyılın sonlarında geçen bu dönem filmin yarattığı etkide başlıca pay sahiplerinden biri. Yine Joe Wright ve Keira Knightley’i buluşturan bir diğer film ‘Kefaret’ de şubat seçkisi kapsamında MUBI’de olacak.

Burjuvazinin Gizli Çekiciliği

Sinemada sürrealizm denince akla gelen ilk isim olan Luis Buñuel’in klasikleşen yapıtlarından ‘Burjuvazinin Gizli Çekiciliği’, Fernando Rey, Delphine Seyrig ve Bulle Ogier gibi usta isimlerin yer aldığı, pek çok sinemacıya ilham vermeye devam eden bir başyapıt.

Hiç bitmeyen bir rüya gibi ilerleyen, her şeyin ters gittiği bir akşam yemeği masasında, bir sofranın etrafında burjuva ahlakının altını oyan, sinema tarihine geçmiş bu filmin yanı sıra, Buñuel’in filmografisinin en önemli parçalarından ‘Gündüz Güzeli’ ve ‘Arzunun Belirsiz Nesnesi’ de şubat ayında MUBI’de gösterimde olacak.

Kızgın Güneş

Patricia Highsmith’in klasikleşene suç romanı ‘Yetenekli Bay Ripley’den uyarlanan ve başrolünde Alain Delon’un yer aldığı René Clément imzalı film, yaptığı tüm kötülüklerin yanına kâr kaldığı melek yüzlü bir şeytanın, Tom Ripley’in hikayesini anlatıyor.

Yakıcı İtalyan güneşinin altında geçen bu gerilim klasiği, Fransız Yeni Dalgası ve İtalyan Yeni Gerçekçilik akımlarından da izler taşıyor. Alain Delon’un ikonik performansı yıllar sonra Anthony Minghella imzalı filmde aynı rolü canlandıracak Matt Damon’a da ilham oluyor.