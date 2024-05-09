MUBI Fatih Akın’ın İstanbul Hatırası filmini restore etti

Fatih Akın’ın 2005 yapımı ‘İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’ filmi restore edilmiş kopyasıyla MUBI’ye geliyor.

Fotoğraf:MUBI

MUBI Türkiye X hesabından yaptığı açıklamada Akın’ın 19 yıl önce çektiği ‘İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’ filmini restore ettiğini duyurdu.

Akın’ın Türkiye-Almanya ortak yapımı ‘İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’ filmi, şehirde farklı kitlelere müzik yapan bir grup müzisyenin hikâyesini anlatıyor. Belgeselde Baba Zula, Siya Siyabend, Ceza, Müzeyyen Senar, Aynur Doğan, Sezen Aksu, Brenna MacCrimmon, Selim Sesler ve Ayben gibi birçok müzisyen yer alıyor.

Filmin platformda ne zaman gösterime gireceği henüz belli değil.