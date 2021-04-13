‘Muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdı’ denen savcı hakkında inceleme izni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Osmaniye’de kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdığı öne sürülen savcı M.B. hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi.

DHA’da yer alan habere göre, cumhuriyet savcısı M.B., bir süre önce Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde muayene oldu.

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Savcı, daha sonra yeniden aynı servise gitti. Savcının doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girip muayene olmak istediği ancak muayene olamadan hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Daha sonra ise savcının doktorun ‘mevcutlu olarak’ ifade vermesi konusunda talimat verdiği öne sürüldü. Meslektaşlarıyla emniyete giden Günel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Osmaniye başsavcılığının açıklamasında, doktorun güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde savcının dışarı çıkarılması talimatını verdiği, savcının da şikayeti üzerine hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet başsavcılığımızda görev yapan cumhuriyet savcısı M.B.’nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine cumhuriyet savcısı M.B.’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp, güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B.’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan cumhuriyet savcısı M.B.’nin şikayeti üzerine cumhuriyet başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak, serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”