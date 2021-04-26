‘Muafiyet’ listesine ‘internet medya kuruluşları’ da dahil edildi

‘Tam kapanma’ döneminde ‘muafiyet’ listesine gazete-TV çalışanlarının yanısıra ‘internet medya kuruluşları’ da dahil edildi.

Fotoğraf: Pixabay

Yüzlerce haber sitesinin binlerce çalışanı Ramazan ayının ilk iki haftasındaki ‘kısmi kapanma’da uygulanan kısıtlamadan muaf tutulmamıştı.

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Bu durum 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak kısıtlamaya ilişkin muafiyet listesinin taslak halinde de aynı şekildeydi. “Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları (…)”

Ancak listenin nihai halinde ‘internet medya kuruluşları’ da yer aldı: “Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları…”

Haber sitelerinde çalışan gazeteciler kanunen basın kartına da sahip olamıyor. Kısıtlamadan muaf birçok habercinin basın kartı olmadığı biliniyor. Buna karşın, muaf tutulacak gazetecilerde basın kartı şartı aranmıyor.

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Dolayısıyla bir gazete ya da tv çalışanı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis kontrolünde kurum giriş kartını ibraz ediyor. Ya da işyerinden aldığı belgeyi göstererek muaf kişiler arasında yer aldığını kanıtlayabiliyor. Kısıtlamadan muaf tutulan kişiler, bu durumlarını sigorta kaydıyla kanıtlayabiliyor.

Yeni genelge bu durumun haber sitelerinin çalışanları için de geçerlilik kazandığını gösteriyor.

Salgın döneminde işleri gereği sokakta çalışan gazeteciler, Covid-19 aşı takviminde öncelikli grupların arasına alınmıştı. Ancak ilk olarak basın kartı sahipleri aşı olmaya başlamıştı. Gazetecilik yapan ancak basın kartı verilmeyenlerin de daha sonra aşılanması bekleniyor.