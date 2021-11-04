MSB’den ‘S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği’ iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada yer alan ‘S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü’ iddialarını yalanladı.
Skynews internet sitesinin “Türkiye, ABD Hava Kuvvetleri’nin kullandığı İncirlik üssüne S-400 bataryalarını getirdi” şeklinde haber yapması sonrası iddia sosyal medya üzerinden yayılmıştı.
Hürriyet’in haberine göre bakanlık kaynakları, soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti. MSB kaynakları konu hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Sosyal medyada yer alan S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir” denildi.