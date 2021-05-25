MSB: Suriye’deki üsse maket uçakla saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lıların Suriye’deki üs bölgesine maket uçakla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısı düzenlenmek istendiği ifade edildi.
Askerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde saldırının önlendiğini aktaran bakanlık, düşürülen maket uçağın üzerindeki kartın incelenerek uçağın fırlatıldığı noktanın belirlendiğini kaydetti.
Açıklamada, “Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” dendi.