Diken

Yaramazlara biraz batar!

MSB: Suriye’deki üsse maket uçakla saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lıların Suriye’deki üs bölgesine maket uçakla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın açıklamasında, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısı düzenlenmek istendiği ifade edildi.

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Askerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde saldırının önlendiğini aktaran bakanlık, düşürülen maket uçağın üzerindeki kartın incelenerek uçağın fırlatıldığı noktanın belirlendiğini kaydetti.

Açıklamada, “Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” dendi.

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