MSB: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç asker şehit oldu

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya. Art arda gelen felaketlerle hayatını kaybeden yurttaşlar ve canlılar oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin felaketlere hazır olmadığı, vatandaşların yangın ve sellerde kendi başlarına verdiği mücadelelerin kameralara yansımasıyla da çok net bir şekilde de gözler önüne serildi.