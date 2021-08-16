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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP patlaması sonucu üç askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin yaralandığını bildirdi.

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CHP’li Kaboğlu’ndan ‘Türkiye yasası’ teklifi: Yıkımın önüne geçmek mümkün

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya. Art arda gelen felaketlerle hayatını kaybeden yurttaşlar ve canlılar oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin felaketlere hazır olmadığı, vatandaşların yangın ve sellerde kendi başlarına verdiği mücadelelerin kameralara yansımasıyla da çok net bir şekilde de gözler önüne serildi.

Aşıda patent tartışmaları: Dünya, pandemiyi geride bırakabilecek mi?

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 363 bini geçti. Pandemiyle geçen bir buçuk senenin ardından insanlığın elinde artık aşılar da var. Ancak aşıların adil paylaşımı ve patent meselesi tartışma konusu. Konuyu akademisyen Gökçe Başbuğ’a sorduk.