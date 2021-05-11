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Yaramazlara biraz batar!

MSB: İdlib’de bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK konvoyuna saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, roketli saldırının Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde dün meydana geldiği belirtildi. Saldırıda dört asker de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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‘Bilinen hedefler ateş altına alındı’

Açıklamada, “Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” dendi.

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