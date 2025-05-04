Mourinho: Fenerbahçe'nin yapması gerekenlerden biri yapıyla baş edebilmek

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho eleştirileri normal karşıladığını söyledi.

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Portekizli teknik adam, taraftarların gösterdiği reaksiyonların Türk futbol kültüründe normal olduğunu söyledi.

Mourinho önümüzdeki sezon takımın başında olup olmayacağı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

“Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. İçimizde konuşulur, medya önünde değil. İyi olduğum bir konu varsa o da başkan ve yönetime gösterdiğim saygıdır.

Bana ve oyuncularıma gösterilen reaksiyonlar hakkındaysa bunları bu kültürde normal karşılıyorum. Bu konuda eleştirel olamayacağım. Futbol bu, özellikle Türk futbolu bu.”

Eleştiriye açık olduğunu belirten Mourinho şöyle devam etti:

“Lig hakkında konuşabilirim, sezon boyunca bunu yaptım. Bu düşüncelerimden bir kelime bile değiştirmiyorum. Fenerbahçe’nin yapması gerekenlerden biri mental olarak bu yapıyla baş edebilmek. Bu, kaliteden veya istekten daha büyük ve güçlü bir şey. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar.

Kendim için eleştirel olabilirim ama oyuncularım ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün bazı bireysel performanslar iyi değildi, bu da sonucu etkiliyor ama oyuncularım her şeylerini verdi. Maçın duygusal ağırlığı da vardı.

Bir konuda oyuncularım dokunulmaz, bugün kalite olarak değil ama ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda oyuncularım dokunulmaz. Bugün oynamış olduğumuz maç belirleyici değildi, yine ikinci bitireceğiz ama bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı verilmedi. Sezon boyunca onlarca kere rakip ceza sahasında lehimize olduğunda verilmedi.

En-Nesyri’nin verilmeyen penaltısı pazılın ufak bir parçası. Bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Rakibimiz puan almak için her şeyi yapmaya çalıştı. Rakibimiz kontraatak denedi, kalemizi bulan şutları bile yok. İyi oynayamadık ama maçı kazanacak pozisyonları ürettiğimizi düşünüyorum. Eleştiriye açığım.”

Mourinho, Ola Gunnar Solskjaer’le birbirlerine saygı duyduklarını, maç önü ve sonunda normal bir sohbet ettiklerini de sözlerine ekledi.