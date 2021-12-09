Motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yeniden belirlendi

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2022 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2021 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2022’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Kademeli vergi

Kanunda yapılan değişiklikle MTV tutarı belirlenirken, araçların silindir hacmi ve yaşı yanı sıra kasko değerlerine göre de kademelendirme yapılmıştı. Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor.

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.