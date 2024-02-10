Motorine zam geliyor

Motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruş zam gelecek.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün 81,90 dolara kadar yükseldi.
Ekonomim‘in sektör kaynaklarından aktardığına göre motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek. Geçtiğimiz hafta da motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.
Benzindeyse fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 44,30 liraya, Ankara’da 45,06 liraya, İzmir’de 45,37 liraya yükselecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası’nda;
- Benzin 39,29 lira
- Motorin 41,69 lira
İstanbul Avrupa Yakası’nda;
- Benzin 39,38 lira
- Motorin 41,76 lira
Ankara’da;
- Benzin 40,07 lira
- Motorin 42,50 lira
İzmir’de;
- Benzin 40,30 lira
- Motorin 42,72 lira