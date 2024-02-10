Motorine zam geliyor

Motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruş zam gelecek.

Fotoğraf: AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​dün 81,90 dolara kadar yükseldi.

Ekonomim‘in sektör kaynaklarından aktardığına göre motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek. Geçtiğimiz hafta da motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Benzindeyse fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 44,30 liraya, Ankara’da 45,06 liraya, İzmir’de 45,37 liraya yükselecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası’nda;

Benzin 39,29 lira

Motorin 41,69 lira

İstanbul Avrupa Yakası’nda;

Benzin 39,38 lira

Motorin 41,76 lira

Ankara’da;

Benzin 40,07 lira

Motorin 42,50 lira

İzmir’de;