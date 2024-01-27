Motorine bir zam daha geliyor

Motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Ekonomim‘in sektör kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 41,62 TL’ye yükselecek.
Benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorin fiyatlarına 20 Ocak‘ta 1 lira 15 kuruş, benzine de 24 Ocak‘ta 1 lira 46 kuruşluk zam gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul:
- Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 38,36 TL
- Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 38,28 TL
- Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 40,26 TL
- Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı 40,19 TL
Ankara:
- Benzin litre fiyatı 39,03 TL
- Motorin litre fiyatı 40,97 TL
İzmir:
- Benzin litre fiyatı 39,22 TL
- Motorin litre fiyatı 41,16 TL