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Yaramazlara biraz batar!

Moskova’daki terör saldırısı: 20 şüpheli yakalandı

Rusya’nın başkentinde bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 20’den fazla kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

22 Mart akşamı Crocus City Hall adlı konser salonunda silahlı dört saldırgan 143 kişiyi öldürmüş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.


Ukrayna bağlantısı

AA’nın haberine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, “Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğunu şimdiden söylemek mümkün” dedi.

Saldırıya karışanları tespit etmeyi sürdürdüklerini belirten Bortnikov, “Saldırının failleri ve suç ortakları dahil 20’den fazla kişi yakalandı. İşlenen suçun tüm detayları tespit edilecek, suça karışanlar cezadan kaçamayacak” diye konuştu.

Saldırganların tamamı yakalanmış, dördünün de Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenmişti. İkisinin ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye’ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı da tespit edilmişti.

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