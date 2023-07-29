Mortal Kombat 1’in beta sürümü çıkıyor

Efsane serinin yeni oyunu Mortal Kombat 1, 18-21 Ağustos tarihleri arasında beta versiyonuyla oyuncuların beğenisine sunulacak.

Fotoğraf: Steam

Mortal Kombat 1, 19 Eylül’de Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X’e geliyor. Bazı oyuncularsa Ağustos’ta oyunun beta sürümünü deneyebilecek.

Eğlence sitesi Polygon’un haberine göre Mortal Kombat 1 beta, 18 Ağustos’ta başlayıp ve 21 Ağustos’ta sona erecek. Beta versiyon yalnızca oyunun ön siparişini vermiş oyuncuların kullanımına açık olacak. Bu sürüm sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X’te oynanabilecek.

Oyunun beta sürümünde 1v1 çevrimiçi modun yanı sıra yapay zeka rakiplerine karşı sınırlı tek oyunculu Klassic Towers modu da yer alacak. Hangi karakterlerin yer alacağıysa belli değil.