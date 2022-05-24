Moody’s: Türkiye’de tasarruf etmek mantıksız

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Analytics ekonomisti Lina Barokas, Türkiye’de tasarruf etmenin mantıklı bir seçenek olmadığını belirtti.

İktidarın faiz inadı nedeniyle yükselen enflasyon, reel getiri imkanlarını iyice daralttı. Yüzde 70’e fırlayan enflasyona karşı politika faizinin yüzde 14’te kaldığı mevcut düzende tasarruf eden cezalandırılıp borçlanan ödüllendiriliyor.

Dünya’dan Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Barokas Türkiye’de tüketici fiyatlarının sürekli artmasının vatandaşların tüketimlerini öne çekmeye teşvik ettiğini söyledi.

Barokas, reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmenin mantıklı bir seçenek olmaktan çıktığına dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın artan fiyatlara tepkisiz kaldığını ve yüzde 14’lük politika faizinin mevcut enflasyon seviyesinin çok altında olduğunu belirten Barokas, enflasyon kontrol altına alınamazsa satın alma gücünde bozulmanın devam edeceğini de belirtti. Reel faiz oranının olası şoklara karşı tampon sağlamadığını söyleyen Barokas, küresel çapta da fiyat baskılarının bir süre daha devam edeceğini söyledi.