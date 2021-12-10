Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Türkiye’de enflasyon gelecek aylarda yüzde 25’i aşacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtirken, aralıkta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

Moody’s, müşterilerine ilettiği 8 Aralık tarihli notta, “Kasım’da yüzde 21,3 olan tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25 seviyelerine hatta üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi. Kurum, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 17-yüzde 18 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.


Moody’s ayrıca, TL’deki değer kaybının dolarizasyonu artırdığını; ancak şimdiye kadar ‘mevduatların çekilmesine dair bir işaret olmayan bankacılık sistemine güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini‘ vurguladı.

Moody’s bu yıl için yüzde 11 olarak tahmin ettiği reel GSYH büyüme oranının 2022’de yüzde 4’e düşmesini beklediğini belirtirken; kalıcı yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye zarar verebileceğini kaydetti.

TCMB’nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık’ta yapılacak.

Britanyalı banka, dolar/TL’de 16, faizde 300 bp daha indirim bekliyor

Ekonomist Sağman’dan dolar/TL’de ’15’ uyarısı: Fed sonrası ortalık karışabilir

SON HABERLER

Çalışanlarımız

Stanford Üniversitesi tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, özellikle pandemi döneminde istifaların en büyük sebebinin, işverenlerin çalışanlarına yönelik tutumu olduğunu göstermiş.