Moody’s, İsrail’in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İsrail’in kredi notunu A1’den A2’ye düşürdü. Kredi notu görünümünü de negatife çevirdi.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s İsrail’in kredi notu ve görünümünü revize etti. Buna göre İsrail’in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun A1’den A2’ye düştü, kredi notu görünümünüyse negatife çevirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasına göre not indiriminin temel nedeni devam eden askeri çatışma. Bu durumun İsrail’in yürütme ve yasama kurumlarıyla mali gücünü zayıflatma riskini artırdığı kaydedildi.

İsrail’in kamu maliyesinin kötüleştiği ve kamu borç oranında önceden öngörülen düşüş eğiliminin tersine döndüğü belirtilen açıklamada, ülkenin borç yükünün çatışma öncesinde öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.