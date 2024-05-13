Mona Lisa’nın arka plan manzarasının gizemi

Jeolog Ann Pizzorusso, dünyanın en ünlü tablosunun arka plan manzarasının izini sürdüğünü ve bunu çözdüğünü söyledi.

Görseller: The Guardian

Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun ardındaki manzara, bugüne dek sonsuz tartışmalara yol açtı. Bazı sanat tarihçileri bu görünümün hayali ve idealize edilmiş olduğunu öne sürerken, diğerleri İtalya’nın belirli yerleriyle çeşitli bağlantılar olduğunu iddia etti.

Ancak bir jeolog ve Rönesans sanat tarihçisi olan Ann Pizzorusso, sonunda dünyanın en ünlü tablolarından birinin gizemini çözdüğüne inanıyor.

Pizzorusso, sanatçının kuzey İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü kıyısında Lecco’nun tanınabilir birçok özelliğini resmettiğini öne sürdü.

Pizzorusso, Leonardo’nun köprüsünü, sıradağlarını ve Mona Lisa’daki gölü, Lecco’nun 14’üncü yüzyıldan kalma Azzone Visconti köprüsüyle, bölgeye bakan güneybatı Alpleri ve Leonardo’nun 500 yıl önce ziyaret ettiği bilinen Garlate Gölü ile eşleştirdi.

Benzerliklerin inkar edilemez olduğunu söyleyen araştırmacı “Bu konuda çok heyecanlıyım” dedi.

“Jeologlar resimlere bakmıyor, sanat tarihçileri de jeolojiye bakmıyor. Sanat tarihçileri, Leonardo’nun her zaman hayal gücünü kullandığını söylüyor ama bu resmi dünyadaki herhangi bir jeologa verirseniz, onlar da benim Lecco hakkında söylediklerimi söyleyeceklerdir. Artık jeolog olmayan biri bile benzerlikleri görebilir.”

Leonardo Da Vinci’nin öğrencilerine her zaman doğayı doğru tasvir etmenin önemini vurguladığı biliniyor. Pizzorusso en son Mona Lisa araştırması için Lecco’yu ziyaret ederek sanatçının ayak izlerini takip etti: “Da Vinci’nin defterlerinden Lecco bölgesini ve daha kuzeydeki bölgeyi keşfetmek için çok zaman harcadığını biliyoruz.”

Jeolog Pizzorusso, bu hafta sonu kanıtlarını Lecco’daki bir jeoloji konferansında sunacak.