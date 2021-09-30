Moda sektöründe üretim Türkiye’ye yakın coğrafyalara kayıyor

Benetton gibi moda markaları dünyanın uzak yerlerinde tedarik zincirleri kurmaktan ve Asya’daki düşük maliyetli üretim merkezlerini kullanma fikrinden giderek uzaklaşıyor.

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Bu durum Covid-19 salgınının kalıcı miraslarından biri olacak gibi gözüküyor.

İtalya merkezli Benetton CEO’su Massimo Renon, Reuters’a yaptığı açıklamada şirketin 2022 sonuna kadar Asya’daki üretimi yarıya indirme hedefi çerçevesinde Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır’da üretimi artırarak üretimi büyük pazarlara daha yakın yerlere taşıyacağını söyledi.

Renon, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların maliyetleri ve teslimat sürelerini artırmasının son 30 yılda sektöre yerleşen iş yapış biçimini nasıl değiştirdiğine yönelik bilgiler verdi.

Renon “Üretim süreci ve sevkiyat ücretleri ile ilgili daha fazla kontrol sahibi olmak stratejik bir karar” derken, şirketin bu sene Bangladeş, Vietnam, Çin ve Hindistan’daki üretimini yüzde 10 azalttığını ekledi.

CEO “Geçmişte bir konteyner için 1200-1500 dolar aralığındaki bir kargo maliyeti çıkarken bu rakam günümüzde 10 bin-15 bin dolar aralığında olduğu gibi kesin bir teslimat süresi de verilemiyor” dedi.

Satışların çoğunu Avrupa’da yaptığı halde üretimi 2000’li yılların başlarından beri maaşların daha düşük olduğu ülkelere taşımış olan şirketin CEO’su Renon, deniz navlun ücretlerinin 10 katına çıkmasının kargo gemilerindeki azlığın artan tüketici talebiyle birleşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Bu nakliye sorunu moda ve bireysel tüketime yönelik sektörler için sorun yaratıyor. Hugo Boss üretimi merkeze daha yakına getirmeyi planlarken Lululemon, Gap ve Kohl’s gibi şirketler satışların keskin şekilde arttığı Noel sezonunda ürün stoklarını doldurabilmek için çok daha pahalı olan hava yolu ile taşımayı tercih ediyor.