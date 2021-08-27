MNG Kargo’da veri ihlali: Kişisel bilgiler sızdırıldı

MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirilmesi sonucunda alıcılara ait ad, soyad, adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu (KVKK) bilgilendiren şirket, 15 ile 23 Ağustos arasında devam eden sızmanın kaç müşteriyi kapsadığının henüz bilinmediğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında, ihlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servisi üzerinden, kurumsal müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklandığı bildirildi. İşlemin kurumsal müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişen kişi veya kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğu ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü belirtildi.

15 Ağustos’ta veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içinde sızma testi çalışmasına başlandığı, incelemeler sonucunda 23 Ağustos’ta ihlalin tespit edildiği kaydedildi.