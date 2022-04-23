Miyase İlknur: SPK’nin hangi gerekçelerle lisans verdiği soru işareti

KAP kayıtlarına göre FX piyasası aracı kurumlarından olan Işık FX’in sahipliği de arada yeni kurulan Hollanda merkezli Kapital Investment Group (KIG) üzerinden Garipoğlu ailesine verilmiştir. Hakkında bunca şaibe bulunan, banka hortumlama hikâyesinin kahramanı, haklarında yurtdışında inceleme ve soruşturma başlatılması kaçınılmaz olan bir ailenin fertlerinin sahip olduğu bir kuruma, sermaye piyasalarının güvenilirliğini korumak gibi önemli bir görevi bulunan SPK’nin hangi gerekçelerle lisans verdiği de soru işareti.

Işık Menkul’ün sermaye artırımına ilişkin paranın kaynağının da derinlemesine sorgulanması gerekir. KIG yeni kurulmuş bir şirket iken Işık Menkul’ün sahipliğinin verilmesi ilginç. Bu tür sahipliklerde genel kural, bir tüzelkişinin lisanslı bir şirkete sahip olmadan önce en az üç yıllık vergi dairesi bağımsız denetim onaylı mali tabloları ile son beş yıllık noter onaylı bilanço detaylarının bulunmasıdır.

Miyase İlknur’un yazısı