Miyase İlknur: Siyasilere yönelik bireysel saldırıların ardında hep bir gizemli el ya da eller vardır

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Türkiye’nin siyasi tarihinde pek çok lidere ve aydına saldırı düzenlendi. Bu saldırıların bazıları ölümle sonuçlandı. Bazılarının ise amacı mesaj vermek olduğundan yumruk ya da tokatla sınırlı kaldı. Bireysel teröristlerimizin ortak özellikleri ise neredeyse aynı. Hepsi saldırdığı siyasi kişinin bir sözüne ya da bir eylemine tepki olarak eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. İkinci özellikleri asıl failleri gizlemek ya da onların kaçması için zaman kazanmaya yönelik çelişkili ifadeler vermek. En önemli ortak özellikleri ise multi siyasi bir kimlik sergilemek. Yani ne sağcıyım ne solcu; ne laikim ne dinci; ama aynı anda hepsi. Ortaya karışık bir siyasi kimlik. Asli siyasi kimliğini gizlemek ve karşı cepheyi hedef göstermek için de bazı söylemleri ve belgeleri göze sokmak.

Abdi İpekçi’yi katleden Mehmet Ali Ağca da ülkücü bir terörist olmasına karşın yakalandığında bunu saklamış, basın toplantısında siyasi kimliğine ilişkin sorulara “Ne sağcıyım ne solcuyum. Ben bağımsız bir teröristim” demişti. Ama o bağımsız terörist, ülkücülerin buluşma yeri olan Küllük adlı kahvede yakalanmıştı iyi mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı da aniden gelişmiş ve sıradan bir saldırı olayı değil. Saldırganın yıllar önce yaptığı sokak röportajlarında derin devlete, Hırant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal’e ilişkin söylediklerinden sıradan bir kişi olmadığı belli. Planlı bir saldırı olduğu da görüntülerden anlaşılıyor. Saldırgan hakkında ortaya atılan “Atatürkçü” ya da “Özel’in halkı sokağa çağırmasından tahrik oldum” sözleri lafıgüzaf. Yine multi siyasi bir profille karşı karşıyayız. Bunlar zahiri görüntüler. Siyasilere yönelik bireysel saldırıların ardında hep bir gizemli el ya da eller vardır. Önemli olan bunun ortaya çıkmasını sağlayacak bir iradenin ortaya konması.

Miyase İlknur’un yazısı