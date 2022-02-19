Miyase İlknur: Sezgin Baran Korkmaz’ın canı sıkılıyor belli ki

Avusturya’nın Wels cezaevinde dokuz aydır tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın canı sıkılıyor belli ki. Her ne kadar koğuşunu iki Avusturyalı tutuklu ile paylaşıyor olsa da ilkokul mezunu olan SBK, dil sorunu nedeniyle iletişim kuramıyor malum. Türkiye’ye iade edileceği günün ve iadesi sonrasında afla salıverileceği günün umuduyla yaşıyor.

Nereden mi biliyoruz?

Hakkında haber ve yorum yazan gazetecilere açtığı davalardan. Gün geçmiyor ki bir gazeteci ve yazara mahkeme celbi gelmesin. İki ay önce de bir yazımızdan dolay Çağlayan Adliyesi’ne ifadeye çağrıldık. Gittik verdik ifademizi. Bir süre sonra takipsizlik kararı geldi. Aradan bir ay geçti geçmedi bu kez asliye hukuk mahkemesinden dava açıldığına dair evrak geldi. Belli ki avukatı Murat Volkan Dülger takipsizlik kararına itiraz etmiş ve bu da mahkemece uygun görülmüş.

Miyase İlknur’un yazısı